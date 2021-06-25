Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABZ 017 plakalı Fıat marka otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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