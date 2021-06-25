Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)

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CENAZELER KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLDİ

Elazığ'da, Kars'a düğüne gidenleri taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada ölen Fatma Altuntaş (21), Seda Biricik (28) ve Şükrü Cerit'in (59) cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından aileleri tarafından alınarak memleketleri Kahramanmaraş'a götürüldü.

Kazada, yaralanan 12 kişinin hastanede tedavileri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-25 18:00:11



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