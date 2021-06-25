Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ’ın Karakoçan ilçesine çıkan UMKE ekipleri, yolda karşılaştığı trafik kazasına müdahale etti. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, ElazığBingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BV 371 plakalı otomobil ile 03 HP 358 plakalı araç çarpıştı. O esnada Bingöl depreminden dolayı tedbir amaçlı Elazığ’ın Karakoçan ilçesine seyir halinde olan Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE), kazaya rast geldi. UMKE, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan UMKE ekipleri ise depremden etkilenen Karakoçan ilçesine devam etti.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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