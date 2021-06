Vali Erkaya Yırık ve İl protokolü depremin vurduğu köylerde Vali Erkaya Yırık: "Devletimiz ilk reaksiyonu etkili bir şekilde burada da göstermiş oldu” “Hamt olsun 3-5 kadar bayılma , burkulma gibi benzeri çok da ciddi olmayan vakalar var” “Bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil” “Vatandaşlarımızın depremden dolayı mağdur durumdan değil”

Depremden etkilenen Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı köyleri Vali Erkaya Yırık ile İl protokolü hhakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi. En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi. 80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü. Vali Erkaya Yırık ve beraberindeki il protokolü bugün başta Kuşbayırı olmak üzere depremde hasar gören köylere gitti. Burada vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletip hem taleplerini dinledi, hemde incelemelerde bulundu.

Dün gece meydana gelen depremden Karakoçan ilçesindeki 5 köyün etkilendiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Kuşbayırı, Çelebi, Sarıhan, Yeşildelen ve Çan köyleri etkiledi. Bugün depremin olduğu ilk andan itibaren 15 dakika içerisinde 20 kişilik 4 arama kurtarma ekibimiz, hemen AFAD tarafından yola çıkartıldı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekibimiz ilçemize yönlendirildi. Vatandaşlarımızla ve köy muhtarları ile yapmış olduğunuz görüşmelerde depremin ilk anında can kaybının olmadığı belirtildi. Bu hepimizi sevindiren bir haberdi. Neticesinde depremin etkisiyle yıkılan ev olup olmadığıyla ilgili arkadaşlarımız sabah 07.00’dan itibaren 10 kişiden oluşan 5 ekip ile birlikte ön hasar tespit çalışmalarına başladı. Geldiğimiz noktada hamt olsun ciddi bir şekilde hasarın olmadığını burada ifade edebiliriz” dedi.



“Devletimiz her zaman en güzelini ortaya koydu”

Ağır hasarlı olan ve hak sahibi olan vatandaşlara devlet tarafından her türlü yardımının yapılacağını dile getiren Vali Yırık, “Malumunuz Elazığımız bir yıl öncesinde 24 Ocak depremiyle büyük bir afet yaşadı. Bu afet neticesinde yapılan çalışmalar ile bir tecrübe gelişti. Bundan da hareketle afetleri yönetme konusunda Elazığ’da devletimiz her zaman en güzelini ortaya koydu. 24 Ocak depremi neticesinde de 21 bin konut vatandaşlarımız için yapıldı. İnşaatlarımız devam ediyor. Üçte ikisini teslim ettik. Devletimiz ilk reaksiyonu etkili bir şekilde burada da göstermiş oldu” diye konuştu.



“İhtiyaçlar köylere yönlendirildi”

Vatandaşların ihtiyacı olabilecek, çadır ve benzeri ihtiyaçların köylere yönlendirildiğini belirten Vali Yırık, “İlçe yöneticilerimiz, vatandaşlarımızla sürekli irtibat halinde kalarak durumlarını takip ettiler. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hususlar kamu kurumları tarafından temin ediliyor. Bundan sonraki süreci kamu kurumlarımız devam ettirecek. Hamt olsun 35 kadar bayılma, burkulma gibi benzeri çok da ciddi olmayan vakalar var. Onun dışında hamt olsun bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımızın depremden dolayı mağdur durumdan değil. Milletvekilleri, belediye başkanı, kamu kurumlarıyla birlikte bugün Kuşbayırı köyündeyiz. Vatandaşlarımızda bizimle birlikte. Geçmiş olsun demek için buraya geldik. Devletimiz çok güçlü bir devlettir” ifadelerine yer verdi.

Vali Yırık’a AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve kurum müdürleri eşlik etti.

