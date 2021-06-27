Elazığ'da depremzedeler geceyi çadırda geçirdi; vali incelemede bulundu (2)



'DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARI VATANDAŞIMIZA YANSITILMAKTA'

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi:

"25 Haziran saat 21:28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesi Serinköyü merkezli 5.2'lik depremden, maalesef Elazığımızın Karakoçan ilçesinin 5 köyü olan Kuşpınar, Kuşbayır, Yeşilbelen, Çelebi ve Sarıhan köyleri de etkilendi. Depremin olduğu andan itibaren, kısa bir süre içinde, gerek AFAD personelimiz, gerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelimiz, gerek Özel İdaremizin kurtarma araçları, iş makineleri, İlçe kaymakamımız ile deprem bölgesine intikal ettiler. Yapmış olduğumuz görüşmelerde, muhtarlarımız vasıtasıyla aldığımız bilgilerle, can kaybımızın olmadığı hususu hepimizi sevindirdi. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın da geçmiş olsun dileklerini, sizlerin vasıtasıyla vatandaşımıza iletmiş oluyorum. Deprem anından itibaren, devletimizin tüm imkanları vatandaşımıza yansıtılmakta. Gerek Kızılayımız olsun, gerek AFAD personelimiz olsun, İl Jandarma Komutanlığımızın personeli, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm kurumları personeli, deprem ile alakalı vatandaşımızın var ise mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, senkronize şekilde çalışıyorlar. Sabahtan itibaren 10 kişiden oluşan 5 teknik ekip, ön hasar tespit çalışmalarını başlattılar ve devam ediyorlar."DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2021-06-27 14:50:16



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