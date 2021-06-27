Kuyuya düşen kedi kurtarıldı

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Elazığ’da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna bir kedi düştüğünü fark eden vatandaşlar, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Merdivenle 15 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye eri, kediyi kıyafetinin içerisine koyarak yukarı çıkardı.

Kurtarılan kedi, doğaya salındı.

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