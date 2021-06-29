Elazığ'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 gözaltı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla Yazıkonak beldesindeki bazı kıraathane ve çay ocaklarında, internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.D., E.C., M.D. ve M.A'yı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-06-29 12:55:20
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