Elazığ'da dolu etkili oldu 

Covid geçirenler aşı oluyor mu?

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, sağanak ve ardından başlayan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, meyve bahçeleri zarar gördü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dolu etkili oldu. Birçok kişi, doludan korunmak için iş yerlerine sığındı. Kent merkezindeki Sugözü Mahallesi'nde küçük çaplı su baskınlarına yol açan dolu nedeniyle meyve bahçeleri de zarar gördü.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-29 17:51:17



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