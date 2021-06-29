Elazığ’da il özel idare personelleri saldırıya uğradı: 2 yaralı

Elazığ’da sulama tesisi inşaatını kontrol etmeye giden İl Özel İdaresi personelleri yüklenici firma çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Olayda 2 personel yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Sarıtosun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli teknik personelleri, sulama tesisi inşaatını kontrol amacıyla gittikleri köyde, yüklenici firmanın yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu 2 personel yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı personeller ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Elazığ’ın tamamına eşit, adil ve kaliteli hizmet ulaştırma amaç ve hedefiyle çalışmalarını sürdüren idaremizin çalışanlarına yönelik gerçekleşen saldırı ve darp olayını kınıyoruz. İdaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli teknik ekibimiz 24 Haziran 2021 tarihinde, sulama tesisi inşaatını kontrol amacıyla gittikleri köyümüzde yüklenici firmanın yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğramışlardır. Olayda çalışanlarımız yaralanmış, durumu ağır olan bir çalışanımız yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Çalışanlarımızın ve idaremizin şikayeti ve darp raporlarına istinaden ilgili firma yetkilileri gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişlerdir” denildi.

Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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