LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alarak 97 Türkiye birincisinden biri olan Sare Yıldız, başarısında öğretmenleri ve annesinin büyük katkısı olduğunu belirtti. Yıldız, "Özellikle anneme çok teşekkür ediyorum. Benimle o kadar çok ilgilendi ki onun emeğini ödeyemem" dedi.

Elazığ'da özel okulda eğitim gören Sare Yıldız (14) LGS´de tüm soruları doğru cevaplayarak 97 Türkiye birincisinden biri oldu. Alihan ve Zübeyde çiftinin en küçük çocukları olan Sare için okulu program düzenledi. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Durgungül, Sare Yıldız'ı tebrik ederek, "Şampiyon öğrencimizle gurur duyuyoruz. Ailesini, öğretmenlerini, idarecileri, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten özverili çalışma gösterdiler, çok gayret ettiler ve sonucunu da almış oldular" dedi.

'ANNEMİN EMEĞİNİ ÖDEYEMEM'

Sınavda elde ettiği başarıda annesin büyük emeği olduğunu belirten Sare Yıldız, "Benim için en zorlayıcı kısım pandemi süreciydi. Zamanı ayarlamakta zorlanıyordum. Çünkü bütün gün bize kalıyordu. Ama öğretmenlerimin, annemin desteği ve azimli çalışmayla bunun üstesinden gelebildik. Matematiğe bu yıl çok ağırlık verdim. Her gün matematik çözüyordum. Zor sorular çözülmeli ve üzerine gidilmeli, asla kolaya kaçılmamalı diye düşünüyorum. Özellikle anneme çok teşekkür ediyorum. Benimle o kadar çok ilgilendi ki onun emeğini ödeyemem. Okuluma da çok teşekkür ediyorum, çok ilgi gösterdiler" diye konuştu.

'SEVGİYLE HER ŞEYİ HALLETTİK'

Sare Yıldız'ın annesi Zübeyde Yıldız ise kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Pandemiden dolayı çok zorlu bir süreçten geçtik. Ama sevgiyle her şeyi hallettik. Sevginin aşamayacağı hiçbir şey yok. Bir anne olarak çocuğumuza verebileceğimiz tek şey sevgidir" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

