Yangın çıkan geri dönüşüm tesisindeki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında geri dönüşüm tesisindeki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin 7 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ederken, geri dönüşüm tesisindeki zarar gün ağarınca ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-07-01 10:29:25



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