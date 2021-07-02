Yarımada konumundaki Elazığ, sualtı flora ve faunasıyla dikkat çekiyor

Yarımada konumu nedeni ile mini Türkiye olarak nitelendirilen Elazığ’da bulunan göller, zengin sualtı flora ve faunasıyla dalış tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Yaklaşık 68 bin hektarlık su yüzeyine sahip 3 tarafı baraj ve havzalarıyla çevrili olan, Türkiye'nin yarımadası kenti konumundaki Elazığ, sualtı fauna ve flora çeşitliliğiyle dalış tutkunlarının bir numaralı tercihi haline geldi. Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Keban ve Karakaya Baraj Gölü ile Hazar Gölü, içerisinde bulundurduğu farklı türdeki canlılarıyla dalgıçlara görsel şölen sunuyor. Dalgıçların ve su altı meraklılarının ilgi odağı haline gelen Elazığ’ın sularına İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan’ın da katılımıyla dalgıç eğitmeni Nizam Kaya ve ekibi tarafından dalış gerçekleştirildi.



"Elazığ mini bir Türkiye modeli"

İl Tarım ve Orman Müdürü Karahan, Keban ve Karakaya'da suyun dibine bakıldığında alabalık, sazan, kerevitin dışında çok çeşitli balık türlerinin olduğuna şahitlik ettiklerini söyledi. Verimli bir dalış gerçekleştirdiklerini belirten Karahan, su altındaki canlı çeşitliliğinin zengin olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de iç sularda üç tarafı sularla çevrili olan mini bir Türkiye modeli ilimizin 68 bin hektar su yüzeyi alanı var. Keban, Karakaya ve Hazar gibi kaliteli sulardan oluşan bir su kaynağımız var. Bugün dalgıç hocamızın nezaretinde dalış yaptık. Bölgede gerçekten görmüş olduğumuz kerevitler dünyanın en kaliteli, en lezzetli kerevitleri. Bu zenginliğimiz koruma ve sürdürülebilir hale getirme adına lütfen sularımızı, çevremizi koruyalım. Bunları kirletmeyelim ki bu üretimler ve devam etsin. Bizim özellikle Keban ve Karakaya'da suyun dibine baktığımız zaman alabalık, sazan, kerevitin dışında çok çeşitli balık türlerinin olduğuna da şahitlik ettik. Bunları önümüzdeki süreçte inşallah yapacağımız ARGE çalışmalarıyla ekonomiye kazandırma noktasında bazı girişimlerimiz olacak" dedi.



"Bölge canlı çeşitliliği olarak zengin bir bölge"

Keban Baraj Gölünde dalış yaptıklarını aktaran dalgıç Faruk Gül de "Gerek eğitim gerekse tanıtım dalışı gibi bir çok faaliyet gösteriyoruz. Bölgemiz canlı çeşitliliği olarak batık kentlerimiz olarak da zengin bir bölge. Bu bölgede bugün kerevitleri incelemeye geldik. Kerevitler de doğuda ender bulunan bir canlı türüdür. Kerevitlere ve su altı faunasına baktık. Bölgede yılan balığı, inci kefale benzeyen siraz balığı, alabalıklar ve sazanlar gibi birçok balık çeşidi mevcut. Biz de bu heyecanı her defasında tekrar tekrar yaşayarak görüyoruz ve keyifli dalışlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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