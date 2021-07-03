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92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor Elazığ'da yaşayan Alican Özen, yaklaşık 10 yıl önce 1929 model bir araç satın aldı Özen, aldığı aracı kullanılabilir bir hale getirmek için yaklaşık 100 bin lira masraf yaptı Özen, klasik araba tutkunlarının 600 bin liralık teklifine rağmen aracını satmadı

İHA

92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor Elazığ'da yaşayan Alican Özen, yaklaşık 10 yıl önce 1929 model bir araç satın aldı Özen, aldığı aracı kullanılabilir bir hale getirmek için yaklaşık 100 bin lira masraf yaptı Özen, klasik araba tutkunlarının 600 bin liralık teklifine rağmen aracını satmadı

Elazığ’da klasik araba tutkunu Alican Özen, 10 yıl önce Antalya’dan 1929 model bir araç aldı. Aldığı klasik otomobiline 100 bin lira masraf yapıp modifiyesini de gerçekleştiren Özen, aracına gözü gibi bakmaya başladı. Özen, görenlerin durdurup fotoğraf çektirdiği aracını, 600 bin lira teklif gelmesine rağmen satmadı.
Elazığ’da ikamet eden 5 çocuk babası Alican Özen (46), 10 yıl önce bakımsız bir şekilde satın aldığı ve bu süre zarfında 100 bin lira masraf ettiği 1929 model klasik otomobiline göz gibi bakıyor. Evinin bahçesindeki kapalı garajında muhafaza ettiği aracının günlük bakımını her gün yapan Özen, bazı günlerde ise aracıyla şehir turuna çıkıyor. Görenlerin fotoğraf çekmek, düğünlerde kullanmak istediği bu klasik aracına taliplerin olduğunu belirten Özen, yakın tarihler 600 bin lira teklif gelmesine rağmen aracını satmadığını söyledi. Aracını kapalı garajında muhafaza ettiğini belirten Alican Özen, "Bu klasik aracı 10 yıl önce Antalya’dan bir kadından takas usulüyle edindim. Aracımı Antalya’da modifiye ettirdim. Aracım, 1929 Amerika yapımıdır. Bu araçlar Türkiye’de nadir bulunuyor. Bölgemizde yok, aracın günlük bakımlarını yapıyorum. Kendi evimin bahçesinde kapalı otoparkım var, orada muhafaza ediyorum. Bu şekilde de kullanıyorum" dedi.

"600 bin lira teklif geldi ama kabul etmedim"
Aracı aldığında bakımsız olduğunu ve araca ciddi bir masraf yaptığını dil getiren Özen, "Bu aracı ilk aldığımda bakımsız bir haldeydi. Aracı daha önce bir dizide oynatmışlar, onun üzerine geçici bir siyah boya yapmışlardı. Ben onu temizlettim, altında kendine ait orijinal boyası çıktı. Modifiyesini de Bursa’da ustalara yaptırdım. Külfetli de bir masraf yaptım. Toplam 10 yıl içerisinde ortalama 100 bin liraya yakın bir masrafım oldu. 600 bin liralık bir teklif geldi ama ben aracımı satmadım. Değerini bilen insan olursa belki düşünebilirim" diye konuştu.
Aracı görenlerin şaşkınlık geçirdiğini ifade eden Özen, "Bazen çarşıda tur atıyorum. Görenler fotoğraf çekiyorlar. Düğünler için isteyenler oluyor. Sünnet düğünleri için bile isteyenler var. Birkaç defa aracı verdim ama fazla yıpranmaması açısından da böyle kullandırmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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