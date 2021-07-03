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Sıcaktan korunmak isteyen vatandaştan ilginç yöntem: Kafasının üstünde koltukla yürüdü

İHA

Sıcaktan korunmak isteyen vatandaştan ilginç yöntem: Kafasının üstünde koltukla yürüdü

Elazığ’da sıcak havalar her geçen gün etkisini göstermeye devam ederken vatandaşlardan da alışılmışın dışında korunma yöntemleri geliyor. Kent merkezinde bir vatandaş, güneş ışınlarından korunmak için kafasında koltukla gezmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Elazığ’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentteki termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan Elazığlılar serinlemek için cami avlularına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Kentin en işlek caddelerinden bir olan Gazi Caddesi'nde vatandaş yoğunluğunun azaldığı görülürken bir vatandaşın ise güneşten korunmak için kafasına koyduğu koltuk ile caddede yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu.

"Serin yerlere kaçıyoruz"
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent nüfusunun gözle görülür derecede düştüğünü belirten vatandaşlardan Yüksel Biçer, "Havalar çok sıcak. Termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Şu anda ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bulduğumuz serin yerlere kaçıyoruz. Caddenin dolu olmasının sebebi, hava sıcaklığından bunalan insanlar yazlık, bağ, bahçelerine gidiyor. Kısıtlamanın da bitmesini fırsat bilip köyleri olan köylere gidiyor, bizim gibi insanlar da nerde serin bir yer bulursa oturuyor. Hava çok bunaltıcı, inşallah yağmur yağar da ortalık bir serinler" dedi.
Gölgelik alanda serinleyen vatandaşlardan Seyfettin Tunç ise "Hava çok sıcak, bunaltıcı bir hava var. Gölgelik alanlara kaçıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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