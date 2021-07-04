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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele içerisinde KKTC, Türk milleti için önemli bir devlettir"

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele içerisinde KKTC, Türk milleti için önemli bir devlettir"

Bir dizi gezi ve ziyarette bulunmak üzere Elazığ'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türk milleti için önemli bir devlet olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunmasında bu devleti sonuna kadar savunmamız lazım. Sonuna kadar Türklük için o coğrafyada var gücümüzle hakkımızı, istiklal ve istikbalimizi o şekilde muzaffer eylememiz lazım" dedi.
Dün akşam saatlerinde Elazığ'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün bazı programlara katıldı. Daha sonra Kıbrıs’ta 58 yıl önce Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen, kendisi de organ yetmezliği sebebiyle vefat eden emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile ailesinin kabirlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında kabirlere karanfil ve Kıbrıs’tan gelen toprak konularak dualar edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyarette, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, il protokolü ve kamu kurum müdürleri eşlik etti.
İlhanlar ailesinin Kıbrıs’ta hunharca şehit edildiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Mekanları cennet olsun. Kıbrıs’ta çok olaylar yaşandı. Ama Türkiye’nin desteği ile bugünlere kadar geldik. Bir devlet sahibiyiz ve bir cumhuriyetimiz var. Türkiye ile son derece uyum içerisinde davamızı savunmaya devam ediyoruz. Bir vefa duygusu ile buradayım. Şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Binbaşı ve daha sonra tuğgeneral olan Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ı anıyorum. Onun o acısını yine paylaşıyorum. Onun 92 yaşına kadar yaşadığı acıyı birlikte yaşıyoruz. Ben 1960 doğumluyum. Murat ve Kutsi İlhan benim yaşlarımdalar, onlar şehit olmuşlar. Allah nasip etti ben bu yaşımda Cumhurbaşkanı olarak onların şehit düştükleri dava uğruna mücadelemi devam ettirmekteyim. Bugün tüm Elazığ halkı, Türkiye ve KKTC ile birlikte bu ailemizin acısını paylaşmak istiyorum. Yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktayız. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğü için en önemli kaidelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

"KKTC Türk milleti için önemli bir devlettir"
1963’te Kanlı Noel'de ve o günde yaşanan terör olaylarının olduğunu aktaran Tatar, “Çok şehitlerimiz olmuştu. Ama İlhan ailesinin acısı da bambaşkaydı. İlhan görevi başındayken maalesef Rum terörist EOKA’cıların baskını ile eşini ve 3 çocuğunu banyo odasında şehit etmişler. Şimdi Kuzey Kıbrıs’ta müzede biz bu acıyı görüyor ve yaşıyoruz. Bu millete mal olmuş bir hadisedir. Kolay değildir, o ömrünü ve hayatını vermiş. Ama hiç yılmamış, milletine hizmete devam etmiş. Yeni eşinden 2 değerli evladı var. İkisi de profesör doktordur, ikisine de yeniden taziyelerimi sunuyorum. Onların varlığı bizim varlığımızdır. Çünkü netice itibari ile hayat devam ediyor. Kadere küsmemek lazım. Çünkü tüm bunlar ulusal bir dava içindir. Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele içerisinde KKTC, Türk milleti için önemli bir devlettir. Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunmasında bu devleti sonuna kadar savunmamız lazım. Sonuna kadar Türklük için o coğrafyada var gücümüzle hakkımızı, istiklal ve istikbalimizi o şekilde muzaffer eylememiz lazım. Elazığ’da bir kez daha bu acıyı paylaşıyoruz. İlhan ailesinin büyük acısını yad ediyoruz. Rahmet diliyorum. Ama ruhları şad olsun derken gerçekten onlarla başlayan bu mücadele, acılar, bedeller. Ama neticede Kıbrıs Türk halkı bir devlet sahibidir. Onların ruhları bizi izliyorlarsa helal ediyorlardır. Elazığ’da şunu gördüm, aramızda muazzam gönül ve kadar birliği vardır. Kabri başlarında KKTC Cumhurbaşkanı olarak onların manevi huzurlarında eğiliyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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