Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığMalatya karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. yönetimindeki 41 GC 845 plakalı otomobil ile F.B. idaresindeki 01 EIS 29 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 01 EIS 29 plakalı araç şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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