Elazığ Karakoçan, Ramazan Erarslan’ı Elazığ’a davet etti

Elazığ Karakoçan FK, Bursa Yıldırımspor’dan stoper Ramazan Erarslan’ı görüşme yapmak üzere Elazığ’a davet etti.

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, Bursa Yıldırımspor’dan stoper Ramazan Erarslan ile prensipte el sıkıştı. Geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırıspor’da forma giyen tecrübeli stoper ile telefon üzerinden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanırken, son detaylar oyuncunun Elazığ’a gelmesiyle netleşecek. Geçtiğimiz sezon playoff oynayan takımı ile 29 maça çıkan 33 yaşındaki stoper, 2 de gol sevinci yaşadı.

Daha önce Çarşambaspor’dan kaleci Eren Yılmaz, Cizrespor’dan forvet arkası Ekrem Sütçü, Ağrı 1970 Spor’dan sol bek Cuma Ali Üzüm, Ofspor’dan stoper Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Büyükçekmece Tepecikspor’dan sağ kanat Ömer Buğdaycı ve Karlıova Yıldırımspor’dan sağ bek Sezer Kahraman ile anlaşma sağlayan MaviBeyazlı camia, Ramazan’la anlaştığı takdirde bu sezonki 7. dış transferini yapmış olacak.

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