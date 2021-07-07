Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da jandarma ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında seminer verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamdan jandarma ekiplerince Kovancılar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 75 kursiyer anneye, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi, Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması’nın kullanımı hakkında seminer verildi.

Seminer sonrasında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.