Ahşap dolabındaki 2,5 kilo esrarla yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, ahşap dolabın içinde 2,5 kilogram esrar ele geçirilirken, Y.G. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmada, Y.G.´nin evinde uyuşturucu sakladığı bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, ahşap dolabın içinde 2,5 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Y.G.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-07-08 11:38:00



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