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İslamiyet’ten etkilen Bulgaristanlı kadın, Müslüman oldu

İHA

İslamiyet’ten etkilen Bulgaristanlı kadın, Müslüman oldu

– Elazığ’da İslamiyet’ten etkilenen Bulgaristan vatandaşı Atanaska Yordanova, düzenlenen törenle Müslüman oldu.
Bulgaristan vatandaşı Atanaska Yordanova, Müslüman olmak istediğini belirterek Karakoçan İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müftülükte Yordanova için ‘İhtida Merasimi’ düzenlendi. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Mahmut Yegin, Yordanova’ya İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi. Ardından Yordanova, Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu. Allah katında tek dinin İslam olduğunu belirten İlçe Müftüsü Mahmut Yegin, “Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Atanaska kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.
Müslüman olmak için İslamiyet’i çok araştırdığını dile getiren Atanaska Yordanova ise “Allah’ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum” diye konuştu.
Tören, Yordanova’ya İhtida belgesi, Kur’anı Kerim, İslam ilmihali ve çeşitli hediyeler verilmesi ile sona erdi.

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