Otomobil evin bahçesine düştü; 1 yaralı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, evin bahçesine düştü. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Şah Sokak'ta meydana geldi. İlknur Kartal yönetimindeki 16 CKL 33 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarparak evin bahçesine düştü. Kazada İlknur Kartal yaralandı.

İlknur Kartal, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bahçeye düşen otomobil ise, vinç ile çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-07-08 16:23:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.