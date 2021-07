76 yıldır buz satarak para kazanıyorlar

Elazığ’da 76 yıldır soğuk hava deposunda buz üreten Bardakçı ailesi, sıcaklar sayesinde para kazanıyor.

Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde Bardakçı ailesi tarafından 76 yıl önce soğuk hava deposu kuruldu. Gökhan Can Bardakçı (42), dedesinin babası tarafından kurulan soğuk hava deposunun işletmesini gelişen teknolojiye rağmen halen sürdürüyor. Bardakçı ailesi, yazın günde ortalama 1 ton buz üretimi yaparak kentin buz ihtiyacını karşılıyor. Kalıp kalıp üretilen buzlar, fırıncı, balıkçı ve müşterilere satılıyor.

Eskisi kadar olmasa da halen buza talep olduğunu belirten Gökhan Can Bardakçı, bir aile şirketi gibi çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Deponun 1945 yılında dedesinin babası tarafından kurulduğunu belirten Bardakçı, “Ben 4. nesil olarak işletmeye devam ediyorum. Bu işletme bize dedemizden miras kaldı. Sembolik olarak da olsa işletmemizi sürdürüyoruz. Elazığ halkına hizmet sunmaya devam ediyoruz. Sıcaklık var. Eskisi kadar olmasa da halen buza talep var. Fırınlar, balıkçılar, lokantacılar ve Elazığ halkı alıyor. Düğünlerde derneklerde gelip buz alıyorlar. Burada benimle beraber 2 kişi çalışıyor. Bir aile şirketi gibi çalışmaya devam ediyoruz. Günlük 1 tona yakın imalatımız ve satışımız var. Bazı günler fazla bile oluyor. Bu gününe göre değişiyor” dedi.

Bunun yanı sıra tulum peyniri imalatına başladıklarını aktaran Bardakçı, “Korona nedeniyle doktorlar bayağı bir öneride bulunuyorlar. Faydası her geçen gün duyuluyor. Elazığ’da bu şekilde bir imalat yoktu. Buna da başladık. Hizmet sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

