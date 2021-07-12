Kaymakam Karaloğlu başkanlığında Covid-19 toplantısı

Elazığ'ın Kovancılar İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu başkanlığında Covid19 pandemi salgını ile mücadele ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kurum kuruluş müdürleri, imam ve muhtarlara yönelik Covid19 pandemi salgını ile mücadele ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İlçe Kaymakamı Karaloğlu, katılımcılara ilçedeki aşının yüzde 31’lerde olduğunu ve salgının yayılmasının önlemek için bunun daha da üst sevilere çıkarılması gerektiği noktasında bilgilendirmelerde bulundu.

Kamu görevlilerinin en üst düzeyde çalışma yaptığını belirten Kaymakam Karaloğlu, salgının yayılmasını önleme noktasında vatandaşlara büyük görev düştüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.