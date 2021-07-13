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Uçurumun eşiğinde mahsur kalan kadın için film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu Uçurumun eşiğinde mahsur kalan kadın için ekipler seferber oldu, 4 saat süren çalışma film sahnelerini aratmadı

İHA

Uçurumun eşiğinde mahsur kalan kadın için film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu Uçurumun eşiğinde mahsur kalan kadın için ekipler seferber oldu, 4 saat süren çalışma film sahnelerini aratmadı

Elazığ’da 200 metrelik uçurumun kıyısında kayalıklarda mahsur kalan kadın için ekipler seferber oldu. Kadın, 4 saat süren çalışma sonucunda, makaralı halat sistemi ile kayalıklardan sarkan itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesinde bulunan kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki 2 çocuk annesi H.K., gittiği kayalık alanda dengesini kaybederek aşağı kaydı. Genç kadın şans eseri kayanın çıkıntısında durarak hayatta kaldı. 200 metrelik uçurumun eşiğindeki kadını fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadının bulunduğu yere ulaşımın olmadığını tespit etti. Bu sırada jandarma ve sağlıkçılar kadın ile iletişimini sürdürürken, itfaiye ekipleri de makaralı halat sistemini kurdu. Ardından olay yerinde bulunan ekipler ve haber için bölgeye gelen İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin yardımıyla itfaiye çavuşu Atilla Aytekin, halat ile kayalıktan aşağı sarkıtıldı. Kurtarma halatına bağlanan kadın, yukarıda sıralanan ekipler tarafından koordineli bir şekilde çekildi.
Güvenli bölgeye çıkartılan ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen kadına, hazır bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra sedyeye konulan kadın, yaklaşık bir kilometrelik patika yoldan taşınarak ambulansa teslim edildi. 4 saat süren çalışma sonucunda kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başarıyla yapılan kurtarma operasyonu ise film sahnelerini aratmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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