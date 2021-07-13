Elazığ Karakoçan FK'dan 3 transfer

Elazığ Karakoçan FK dış transfer çalışmaları kapsamında Büyükçekmece Tepecikspor’dan forvet İlhan Aslanoğlu, Edirnespor’dan sağ kanat oyuncusu Hasan Gündoğdu ve Yeni Malatyaspor’dan kanat oyuncusu Furkan Yiğit’i renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmalarına hız verdi. Mavibeyazlı ekip çalışmalar kapsamında Büyükçekmece Tepecikspor’dan forvet İlhan Aslanoğlu, Edirnespor’dan sağ kanat oyuncusu Hasan Gündoğdu ve Yeni Malatyaspor’dan kanat oyuncusu Furkan Yiğit’le her konuda anlaşma sağladı.

1988 İzmir doğumlu olan İlhan Aslanoğlu ile her konuda anlaşma sağlayan Elazığ Karakoçan FK, Çarşamba günü Elazığ’da gerçekleşecek olan son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig ekibinde 28 lig maçına çıkan İlhan, rakip fileleri 17 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Elazığ Karakoçan FK’nın ön sözleşme imzaladığı 26 yaşındaki Hasan Gündoğdu ise geçtiğimiz sezon Edirnespor’da 27 maça çıkarak, 7 kez gol sevinci yaşadı.

Yeni Malatyaspor’la sözleşmesini feshettikten sonra Elazığ Karakoçan’la resmi sözleşme imzalayan Furkan Yiğit de, geçtiğimiz sezon Gölcükspor formasıyla 28 maça çıkarak 2 gol attı. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu, görev verilmesi halinde forvet mevkiinde de oynayabiliyor.

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