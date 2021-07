BİLSEM’li öğrenciler, TEKNOFEST’te Elazığ’ı temsil edecek

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki ( EL BİLSEM) öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları projeler ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yarışacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin dördüncüsü düzenlenecek. Bu yıl 34 farklı kategoride, 2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST’e, Elazığ’dan da öğrenciler hazırladık projelerle katılacak. 2018 yılından beri 16 öğrenci faaliyet göstermiş olup 50’den fazla tasarımın gerçekleştirildiği ELBİLSEM TUYGUN ekibindeki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde tasarım ve prototipini tamamladıkları projelerle Elazığ’ı temsil edecek.

Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “ Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali olan TEKNOFEST her yıl binlerce projeyle yüzbinlerce kişinin katılımıyla katılımın sağlandığı dünyanın en büyük festivallerinden birisidir. İlimizde de her yıl Bilim ve Sanat Merkezi olarak bu festivale 2018 yılından beri artarak devam eden bir katılımla bu TEKNOFEST’in yapıldığı festivallere katılmaktayız. Her geçen yıl sayımız artarak devam ediyor. Bu yıl da öğrencilerimizin havacılık alanında hem kendi tasarladıkları hem de 3D yazıcılarla üretimlerini yaptıkları uçak modelleri ve uçan araç modellerini yaptılar. İnşallah önümüzdeki TEKNOFEST’te Türkiye birinciliğini planlıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda gecesini gündüzüne katmış, rehber ve danışman öğretmenlerimizle birlikte çalışmalarını sürdürmekteler. Amacımız, bu başarılı çalışmaların sonucunda dünyada söz sahibi olmuş bu festivalde ilimize birincilik kazandırmak” dedi.

ELBİLSEM TUYGUN Sabit Kanat Takımı kaptanı öğrencilerden Hüseyin Karakaya ise “ 2018 yılından beri Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi’nde ELBİLSEM TUYGUN ekibi olarak faaliyet göstermekteyiz. 2018 yılında milli ulaşım araçları taraşım yarışmasında 5 ayrı tasarımla katılarak Türkiye’den en çok tasarımla katılan il ve kurum olduk. 2019 yılında TEKNOFEST yarışmasında savaşan İHA ve uçan araba tasarımlarıyla başvuruda bulunduk. 2020 yılında 1. Liselerarası İHA yarışmasında ilimizi temsil eden tek ekip olarak Gaziantep’te yarışmanın finalinde ilimizi başarıyla temsil ettik. ELBİLSEM TUYGUN ekibinde 2018 yılından beri 16 öğrenci faaliyet göstermiş olup 50’den fazla tasarım yapılmıştır. 4 tasarımın da tasarım tescilleri alınmış bulunmaktadır. 2021 yılında üç ayrı kategoride TEKNOFEST yarışmasına başvuruda bulunduk. Bunlar, liselerarası yarışmasında döner kanat ve sabit kanat kategorileri, tasarımlarımızın üretimlerini gerçekleştirdik. Uçuşumuzu ve raporumuzu tamamladıktan sonra kabul görülmesi halinde ilimizi başarıyla temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca uçan araba tasarımımızın prototipinin de üretimini tamamladık ve raporunu gönderdik” diye konuştu.

