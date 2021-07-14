Elazığ Karakoçan’dan kaleci ve forvet transferi

Elazığ Karakoçan FK, Yalovaspor’dan kaleci Kaan Parıltan ile Fırat Üniversitesi'nden forvet Rasim Ertan Karlıdağ’ı renklerine bağladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK kadrosuna takviyelere devam ediyor. Mavibeyazlı ekip bu kapsamda Yalovaspor’dan kaleci Kaan Parıltan ile Fırat Üniversitesi'nden Rasim Ertan Karlıdağ’ı transfer etti. Transferler kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz son olarak, Yalovaspor'da forma giyen 20 yaşındaki kaleci Kaan Parıltan ile sözleşme imzalamıştır. Kaan Parıltan’a hoşgeldin diyor, mavibeyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Kulübümüz son olarak, Fırat Üniversitesi GSK'da forma giyen 22 yaşındaki Elazığlı forvet oyuncusu Rasim Ertan Karıldağ ile sözleşme imzalamıştır. Rasim Ertan Karlıdağ'a hoşgeldin diyor, mavibeyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" sözleriyle kamuoyuna duyuruldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.