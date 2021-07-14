Elazığ’da ihracat, geçen seneye göre yüzde 168,57 oranında arttı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 61 milyon 543 bin dolar ihracat yapıldığını belirterek, "2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 165 milyon 285 bin dolar ihracat yapıldığını görüyoruz. Artış oranı yıllık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 168,57’dir. Yıl sonu itibarı ile son 10 yıllık rekorun kırılması muhtemeldir" dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Elazığ’da haziran ayında gerçekleştirilen 19 milyon 749 bin dolarlık ihracatla bu yılın ilk 6 aylık döneminde ilin toplam ihracatının 165 milyon 285 bin dolar olduğunu aktaran Başkan Arslan, geçen yılın ilk 6 aylık döneminde ise 61 milyon 543 bin dolar ihracat yapıldığını vurguladı. Arslan, 2021 yılı ilk 6 aylık dönemine bakıldığında kentin ihracattaki potansiyelinin deprem öncesi 2019 yılı rakamlarını da geride bıraktığını, yıl sonu itibarı ile son 10 yıllık rekorun kırılmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.



"Artış oranı yıllık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 168,57’dir"

TİM verilerine göre 2020 yılı için Elazığ ihracat rakamlarının 2020 Haziran ayı 14 milyon 847 bin dolar iken 2021 Haziran ayında 19 milyon 749 bin dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Arslan, "2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam olarak 61 milyon 543 bin dolar ihracat yapılırken, 2021 yılın ilk 6 aylık döneminde 165 milyon 285 bin dolar ihracat yapıldığını görüyoruz. Artış oranı yıllık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 168,57’dir. Elazığ bu ihracat performansı ile ülke genelinde 43'üncü, Doğu Anadolu Bölgesinde ise ikinci sırada yer almıştır. Madencilik ürünleri ihracatımızda ilk sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, kimyevi maddeler, su ürünleri, mobilya gibi sektörlerde de bir önceki yıla nazaran yüzde 100’ü üzerinde ihracat gerçekleştiğini görmekteyiz. İhracatımızda ilk sırayı Çin alırken, AB ülkeleri, Ortadoğu, Afrika, ABD başta olmak üzere 100’e yakın ülkeye ilimizden doğrudan ihracat yapıldığını görmekteyiz" diye konuştu.



"Hedefimiz tarihi bir ihracat rekoru kırmak"

Elazığ TSO olarak ilin ihracatının yükseltilmesi ve ihracatçı firma sayısının artırılması için yoğun bir çaba içinde olduklarını bildiren Başkan Arslan, "Covid19 salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu minvalde pandemi sonrası en iyi çıkış yapan ilerden biri olmak ve ilin ihracatta gerçek potansiyelini yakalamak istiyoruz. Elazığ TSO bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İhracat Ofisini oluşturduk, DAİB Elazığ Şubesinin açılışını gerçekleştirerek personel atamasını sağladık, Fırat Kalkınma Ajansımıza sunmuş olduğumuz İhracat Hızlandırma Merkezi Projemizi uygulamaya aldık. Dış ticaret alanında ülkemizin en önemli platformlarından biri olan TradeValley ile işbirliği protokolü imzalayarak 2021 Ocak ayı itibarı ile bir dizi faaliyet takvimini uygulamaya aldık. Bu doğrultuda eğitimler, bilgilendirme faaliyetleri, ihracata ilk adım ve mevcut ihracatçılar için yeni pazarlar bulunması hususunda TradeValley işletmelerimizin çözüm ortağı oldu. Türkiye’de bugüne kadar iki odanın yaptığı B2B online dış ticaret organizasyonları başlattık ve ilk olarak Irak yapı sektörüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Yıl sonu hedefimiz tarihi bir ihracat rekoru kırmak ve önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmaktır. Bunu tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızla başarmak için özveriyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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