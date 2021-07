Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları, "Bu güzel şehri hep birlikte el ele, gönül gönüle daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda Gazi Caddesi üzerinde bulunan Elliler Çarşısı esnafını tek tek ziyaret etti. Esnafla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Şerifoğulları, sorun talepleri not aldı. Esnaf ziyaretlerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizin gelişimi, gücü hepimizin ortak paydasıdır. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Ortak sevdamız olan bu güzel şehre hizmet ederken her an hemşehrilerimizle bir arada olmaya gayret ediyor, şehrimizin geleceğini birlikte istişare ediyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Bu güzel şehri hep birlikte el ele, gönül gönüle daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

