Elazığspor 1. etap kampına başladı

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Elazığspor’da, 20212022 sezonu hazırlıkları tek antrenmanla başladı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Elazığspor’da 1. etap kampı başladı. Birçok futbolcusunu kaybeden Elazığspor, yeni sezonunun ilk antrenmanını kulüp tesislerinde altyapı ağırlıklı bir kadroyla gerçekleştirdi. Altyapı koordinatörü Kenan Kamaç refakatindeki antrenmanda rejenerasyon çalışıldı. Kurban Bayramı'na kadar çalışmalarını sürdürecek olan Elazığspor’da, futbolculara 2 günlük bayram izni verilecek.

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