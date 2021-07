703 yıllık çeşmede bayram öncesi halı yıkama geleneği Elazığ'da kadınlar tarihi çeşmede halı yıkama geleneğini bu bayram öncesi de gerçekleştirdi Her gün bir evin halılarının yıkandığı 703 yıllık tarihi çeşme önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Elazığ’da bir mahallede kadınlar, 703 yıllık çeşmede halılarını yıkayıp kurumaya bırakarak, geleneksel hale getirdikleri bayram temizliğine başladı.

Merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde bulunan ve 703 yıllık olduğu belirtilen çeşmede, yıllardır ev hanımları halılarını bayram öncesi yıkama geleneğini sürdürüyor. Kurban Bayramı nedeniyle bayram temizliğine başlayan kadınlar, halılarını yıkamaya başladı. Yıllardır halılarını elleriyle yıkayan kadınlar, yıkama işlemi bittikten sonra halılarını ipe asarak kurumaya bıraktı.

Mahalleli kadınlarla birlik kurup her bayram öncesi tarihi çeşmede halı yıkadıklarını belirten Sibel Kuşaksız, "15 yıldır buradayım ve çocukluğum buralarda geçti. Çeşmemiz, tarihi bir çeşme. Senelerce temizliğimizi burada yapıyoruz. Çarşıdan akrabalar, arkadaşlar ve komşular her şeyimizi burada yıkıyoruz. Biz de bayram temizliğimize başladık. Halılarımızı yıkadık. Bayram telaşı var ve herkes temizliğini yapıyor. Bu tarihi çeşmeyi bilen herkes geliyor" dedi.

Asırlardır halılarını çeşmede yıkadıklarını dile getiren 60 yaşındaki Nevin teyze ise "Eskiden beri çeşmenin başına kazan kurarlardı, çamaşır yıkarlardı. Hala devam ediyor, halılar yıkanıyor. Sağ olsun yeni muhtarımız da halı yıkama yeri yaptı. Özellikle bayram ve kış temizliğinde halıları hep burada yıkıyoruz. Su halıları o kadar temiz ediyor ki, bugün makinalar o kadar temiz yıkamıyor" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Selahattin Kuşaksız da, "Bu tarihi çeşmemizde kadınlar, bayram temizliği yapıyor. Çeşmemizin tarihi, 1318 yılına dayanıyor. Hem köy hayatı hem de şehir hayatı yaşıyoruz. Kadınlar özellikle birlik olup sıra yapmışlar. Günde bir evin bayram temizliğini yapıyorlar. Biz de mahalle muhtarı olarak belediyemizin yardımıyla çeşmemizin çevre düzenlemesini yaptık, vatandaşın hizmetine sunduk. Her bayram aynı, değişen bir şey yok ve bu bir gelenek haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

