Elazığ’da kurban satış ve kesim alanı hazırlandı

Elazığ'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 50 dönümlük arazi üzerinde kurban satış ve kesim alanı oluşturuldu.



Elazığ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yeni şehirlerarası otobüs terminali yanında bulunan 50 dönümlük arazi üzerinde kurban satış ve kesim alanı oluşturuldu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, kurban satış ve kesim alanında vatandaşların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılarak, hijyenik koşullar oluşturuldu. Sahada zemin çalışması, kesim askı demirlerinin yerleştirilmesi, mescit, bekleme noktaları, lavaboların hazırlanması ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilerek 92 adet padok oluşturuldu. Alanda aynı anda en az 80 kurban kesimi yapılabilecek. Kurban satış ve kesim alanında ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, ilaçlama çalışmalarına bayram süresince de devam edecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatlarını muhafaza edebilmesi için kurban satış ve kesim alanında kurban poşeti dağıtımı gerçekleştirilecek" denildi.



Ayrıca Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan kurban yakalama timinin sahada görev alacağı ve vatandaşların WhatsApp ihbar hattı ile 153 Beyaz Masa'dan ekiplere ulaşabilecekleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.