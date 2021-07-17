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Jandarmanın yaralı bulduğu tilkiye tedavi

DHA

Jandarmanın yaralı bulduğu tilkiye tedavi


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince kırsalda yaralı bulunan tilki, hayvan hastanesine götürülürken tedavi uygulandı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağın ilçesi kırsalında yaptıkları devriye görevinde hareket edemeyen tilkiyi fark etti. Ekipler yaptıkları incelemeyle tilkinin yaralandığını belirledi. Olay yerinde önce beslenen tilki daha sonra tedavi için Fırat Üniversitesi bünyesindeki hayvan hastanesine götürülerek, tedaviye alındı.
 DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-07-17 12:00:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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