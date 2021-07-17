Dağda rahatsızlandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, dağda hayvan otlatırken rahatsızlanan Sami Aydemir (60), 3 kilometre yürüyüp, ulaşan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Olay, dün Kovancılar ilçesine bağlı Yukarı Demirci köyü mevkisinde meydana geldi. Dağda hayvanlarını otlattığı sırada rahatsızlanan Sami Aydemir, 112'yi arayarak haber verdi. Araçla gidilemeyen bölgeye sağlık çalışanları, 3 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaştı. Dağda yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydemir, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle alınıp, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-07-17 15:53:27
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