Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde M.B.A. idaresindeki 06 BN 7955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çaptı. Çarpmanın etkisiyle bir ağaç devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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