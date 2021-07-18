Emniyetten kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Kurbanlık hayvan satıcılarını tek tek sahte para konusunda uyaran Elazığ Toplum Destekli Polis, KOM, HAYDİ ve Hırsızlık Asayiş

Büro ekipleri tarafından sahte paranın nasıl anlaşıldığı konusunda bilgiler verdi. Polis ekipleri, bayramlarda ve bayram öncesi dolandırıcıların piyasaya sürmek istediği sahte paralarla karşılaşıldığında zaman kaybetmeden 112 Polis İmdat Hattı'na bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı. Ekipler, vatandaşlara bilgi içerikli broşürler ve sahte para ayırtıcı kalem de dağıtarak, dolandırıcılık konusunda dikkat etmeleri gerekenleri aktardı.

Pazarda kurbanlık satan Aydın Duran, “Biz emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdiler gerçekten çok önemli bir konuydu. Bu tür olaylarda bazı insanlarımız çok duyarsız. Bizleri uyardıkları için teşekkür ediyoruz. İnsanlarımızı sahte para konusunda uyarmaları çok güzel. Sahte para hakkında komiserlerimiz bize gerekli bilgileri aktardılar. Kabartmadan başladık, bize hediye ettikleri hediyelerden de anlayabiliriz, artık bilgi sahibi olduk” dedi.

Elazığ Ticaret Borsası Canlı Hayvan Park ve Pazar yerinde görevli olduğunu belirten Orhan Polat, “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvancılarımız ve esnafımız yerlerini aldı, müşterisini bekliyor. Her yıl olduğu gibi sahte para ve dolandırıcılık ile ilgili sıkıntılarımız oluyor. Buna karşı emniyet teşkilatımızın yaptığı çalışmalardan dolayı bilgilendirildik. Esnafımızın da dikkatli olması, paradan şüphelendiği an bize gelip müracaat etmesi ve emniyetimizin dağıttığı kontrol kalemleri ile kontrol etmesi gerekiyor. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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