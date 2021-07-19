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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

İHA

Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Elazığ'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı. Belediye tarafından da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.
Elazığ'da Asri Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arefe zamanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'anı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
Çocuklarıyla birlikte mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlardan Çiğdem Çetin, "Benim kardeşim vefat etti. Bugün onun ve kuzenimin mezarına geldik. Onların bu saatten sonra bizim dualarımıza ihtiyaçları var. Bugünü onlarla paylaşmaya, birlikte olmaya geldik. Şimdi de çocuklarımıza aşılıyoruz. Onlar da mezarlarımıza ziyaret etsinler diye getirdik” dedi.
Akrabalarının mezarlığını ziyaret etmek için İstanbul’dan gelen Demir Öner ise "Hastalık var, iki senedir çocuklarıma sarılıp öpmemişim. Bu bizim başımıza da bir kazadır, beladır. Allah, bunu başımızdan def etsin. Rabbim sadece Türkiye’yi değil, bütün dünyayı kurtarsın. Burada eşim, babam, annem, dayılarım, amcalarım yatıyor. Ben de onları ziyaret etmeye geldim. İstanbul’dan bunlara selam getirdim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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