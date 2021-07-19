Elazığ’da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahaleye ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kuru otlar ve sıcak havanın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ ve Sivrice ilçesinden itfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye ulaşan çok sayıda ekip, yangını söndürmek için yoğun çalışma yapmaya başladı.

Ekiplerin yangın kontrol altına alınana kadar müdahalesini sürdüreceği bildirildi.

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