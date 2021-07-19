Elazığ'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın öğle saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyü mevkisinde meydana geldi. Köydeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangını fark eden çevredekiler, müdahalede bulup, durumu bildirdi. İhbarla olay yerine gelen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile Elazığ ve Sivrice belediyeleri bünyesindeki itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-07-19 20:11:36



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