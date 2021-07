Elazığ depreminin sembol ismi Yüsra bebek ve annesine bayram ziyareti

Elazığ depreminde enkaz altında kalarak yaralanan depremin sembol isimlerinden Yüsra bebek, tedavisi süren annesiyle yaşadığı evde bayramda unutulmadı. Eşi ve oğlunu depremde kaybeden kızıyla teselli olan anneyi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar evlerinde ziyaret edip hem ihtiyaçlarını sordu hem de beraberinde getirdikleri hediye ve oyuncakları Yüsra’ya verdi.

24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında eşi Hüseyin (37), oğlu Onur'u (12) kaybeden Ayşe Yıldız ve 3 yaşındaki kızı Yüsra, Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından yaralı kurtarılmıştı. Enkazdan yaralı çıkarılan anne Ayşe ve kızı Yüsra'nın Şehit Fethi Sekin Şehir ile Fırat Üniversitesi Hastanelerindeki 3 ay süren tedavisi tamamlandı. Devlet tarafından kendilerine tahsis edilen konutta hayatlarına devam eden anne kız, halen fizik tedavi sürecine devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ve Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, Kurban Bayramı dolasıyla Yüsra ve annesini evlerinde ziyaret edip hem ihtiyaçlarını sordu hem de beraberinde getirdikleri hediye ve oyuncakları Yüsra’ya verdi. Yüsra bayram ziyaretine gelen misafirlere şeker ikram ederken duygu dolun anlar yaşandı. Anne Ayşe Yıldız, "Siz geldiniz kapımızı çalıp Yüsra'yı sevindirdiniz Allah da sizi sevindirsin” dedi.

Kimsesizin kimsesi olma yolunda devletin bir temsilcisi olarak aileyi ziyaret ettiklerini aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak zaman zaman ailelerimizi, dezavantajlı insanları ziyaret ediyoruz. İddiamız da şu, Allah'ın izniyle kimsesizin kimsesi olma yolunda devletin bir temsilcisi olarak buradayız. Buradaki kıymetli ailemiz depremde büyük bir imtihana tabi oldular. Baba ve oğlu vefat etti. Anne ve Yüsra bebek uzun bir tedavi sürecinden sonra Rabbim onları birbirine bağışladı. Bu acılar tazeleniyor. Gerçekten de bende şu an garip bir his içerisindeyim. Aynı depremi beraber yaşadık. Bu kardeşimiz ve evladı bu imtihanı ağır geçirenlerden. Allah devletimize zeval vermesin. Burada başlarını sokabilecekleri bir ev var” şeklinde konuştu.

Anne ve Yüsra'nın fiziki olarak halen sağlığına kavuşmadıklarını aktaran Kenç, "Bu arada Sağlık Müdürlüğü ile fizik tedavi noktasında irtibata geçtik, inşallah onlar da yardımcı olacaklardır. Psikososyal destek ve rehberlik noktasında da biz bu süreçte de bu aileye inşallah desteğe devam edeceğiz. Anne ve kız gerçekten de hayata tutunmaya çalışıyorlar. Allah'a şükür şu an itibariyle iyi durumdalar. Ama uzun bir fizik tedavi süreci de olacak. Bu süreçten sonrada inşallah bu ailemiz sağlığına kavuşacaklar. Ben tabi daha duyarlı olmamızı, yani depremin üzerinden zaman geçti ama bu gönlü ve canı yaralı insanları unutmamalıyız diye düşünüyorum. Gerek devlet gerek ise bütün Elazığ insanları da bu depremde can kaybı yaşayan bu aileleri de unutmamak lazım. Ben bayram vesilesiyle hem bu kardeşimizi hem de bu güzel evladını ziyaret ettim. Onların bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Eşi ve oğlunu depremde kaybeden ve 3 yaşındaki kızı Yüsra ile yaralı olarak kurtarılan Ayşe Yıldız ise "Allah razı olsun, bizi unutmadılar. Bize bayram ziyaretine geldiler. Halen tedavimiz devam ediyor. Allah yardımcı olan herkesten razı olsun. Bazen diyorum herkes bizi unuttu da kimse ne soruyor ne de kapımızı açıyor. Allah razı olsun bizi unutmadınız, geldiniz sordunuz Allah razı olsun. Ziyaret, Yüsra'nın da hoşuna gitti. Siz geldiniz onu sevindirdiniz Allah da sizi sevindirsin. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

