2 kilo esrarla yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 2 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada M.S.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından M.S.K.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Jandarma ekipleri, araçta yaptığı aramada 2 kilo esrar ele geçirdi, M.S.K.´yi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-07-21 15:50:15



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