Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "120 bini aşkın ekip ve 226 bin 500 personelle sahadayız”

Toplam 13 günlük bir program çerçevesinde 120 bini aşkın ekip ve 226 bin 500 personelle sahada olduklarını belirten Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “Bir haftalık, 9 günlük tatilin olduğu bayramlarla kıyasladığımızda hem kaza sayıların da hem de ölüm sayılarında düşüşü de görüyoruz. Sahada görev yapan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Erkaya Yırık ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek polis ve aileleri ile bir araya geldi. Öğlen yemeğinden sonra İl Müftüsü Selam Aydın tarafından dua edildi. Ardından Vali Yırık ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş çocuklara oyuncak hediye etti.

Emniyet camiasının vatanın selameti, milletin bölünmez bütünlüğü için bayrak inmesin, ezan dinmesin diyerek görevde olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, “Bu görevde bir çok canını şehit olarak verdi. Birçok gazimiz oldu. Teşkilatlarımızdakilerin aileleri ve yakınları bu sıkıntıları birebir yaşadı. O sıkıntıları üstelendikleri için tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kurban bayramındaki akan kanlar, başka akacak kanlara kefalet olsun. Allah kurbanlarımızı kabul etsin. Birliğimizi kardeşliğimizi daim etsin” diye konuştu.



“Hem kaza sayılarının hem de ölüm sayılarında düşüşü görüyoruz”

Emniyet teşkilatı ve diğer güvenlik birimlerinin bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edilmesi için görev başında olduğunu aktaran Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “Özellikle trafik yoğunluğundan kaynaklı kazalarda can kaybı olmasın, kaybettiğimiz insanların acısı ve hüznü bayram sevincini gölgelemesin diye tam kadro sahadayız. Toplam 13 günlük bir program çerçevesinde tam 120 bini aşkın ekip ve 226 bin 500 personelle sahadayız. Arkadaşlarımız, canı gönülden görevlerini yerine getiriyor. Geride bıraktığımız günler itibari ile bir haftalık, 9 günlük tatilin olduğu bayramlarla kıyasladığımızda hem kaza sayılarının hem de ölüm sayılarında düşüşü görüyoruz. Sahada görev yapan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Onların bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.



“Kısa sürede ihale süreçleri de tamamlanarak polis okulumuzun temeli atılacak”

Elazığ Zülfü Ağar Polis Okulu’nun yapımıyla ilgili işin sonuna geldiklerini ifade eden Aktaş, “80’li yıllarda yapılmıştı. 2016 deprem performans testi sonucunda kullanılmaz olduğu raporlanmıştı. Dolasıyla 2016’dan buyana okula öğrenci alınmamıştı. Tabelası indirilmemişti, okul resmi olarak kapatılmamıştı ama öğrenci alımı da gerçekleştirilemiyordu. Geçen sene biz bu konuyla ilgili girişimlere başladık. Öncelikle Malatya yolu üzerinde Hankendi’ye varmadan bin 500 dönümlük bir arsanın tahsisini gerçekleştirdik. Ocak ayında ilan edilen resmi gazetede yayımlanan 2021 devlet yatırım programına Elazığ Polis okulumuz girdi. Devam eden süreçte ise genel müdürlük nezdinde proje hazırlandı. Projesi de tamamlandı. Geçen hafta itibari ile Emniyet Genel Müdürlüğü olarak Elazığ Polis Okulumuzun projesini tamamlayarak valiliğe gönderdik. Ayrıca ihale talimatı gönderdik. Ödenek planlaması yaptık. Allah nasip ederse kısa sürede ihale süreçleri de tamamlanarak okulumuzun temeli atılacak. İlk kazmayı bir iki ay içerisinde vururuz diye düşünüyorum. Çok güzel bir proje oldu. Hem Selçuklu hem de Harput mimarisine uygun bir proje gerçekleştirildi” diye kaydetti.

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