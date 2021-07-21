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Komşular bayramlaşmaya gidince yaşlı adamın evinde öldüğü ortaya çıktı

İHA

Komşular bayramlaşmaya gidince yaşlı adamın evinde öldüğü ortaya çıktı

Elazığ’da bayramlaşmaya giden komşularının ihbarı üzerine 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Olay, Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları 72 yaşındaki İsmet Akdağ’ı bayram dolayısı ile ziyaret etmek istedi, ancak kendisine ulaşamadı. Bu sırada evden gelen kötü kokuyu fark eden mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı açarak içeri giren itfaiye ekipleri yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Ardından sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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