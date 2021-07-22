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İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar

İHA

İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar

Elazığ'da kağıt toplayıcıları, Elazığ Belediyesi tarafından kurulan ve vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için giysi, ayakkabı ve oyuncakları bıraktığı paylaşım noktasına girerek kendi ihtiyaçlarından fazla olan malzemeleri çaldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediyesi tarafından ‘Küçük Paylaşımlarla Büyük Mutluluklara’ sloganıyla hayata geçirilen ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı ve oyuncakların bulunduğu paylaşım noktasına sabah saatlerinde gelen kağıt toplayıcıları, kutunun penceresinden küçük bir çocuğu geçirerek elbiseleri dışarı çıkardı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hayırsever vatandaşlar tarafından bırakılan kıyafetleri dışarı çıkaran kağıt toplayıcıları, poşetlere koydukları kıyafetleri kağıt toplama aracına koyarak olay yerinden uzaklaştı.
O onlar çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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