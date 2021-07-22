9 gün sonra, define için kazdığı çukurda cesedi bulundu

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da define aramak için evden çıkan Mehmet Türkay (58), 9 gün sonra kazdığı çukurda ölü bulundu. Türkay´ın kap krizinden öldüğü belirlendi.

Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesi Nevruz Ormanları mevkisinde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Türkay, 13 Temmuz'da yanına kazma, kürek ve çekiç alarak evden çıktı. Türkay'ın eve dönmemesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı. Dün, Türkay'ın daha önce gittiği yerleri kontrol eden aile yakınları, bir çukurun içerisinde cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Türkay'ın kazdığı çukurda kalp krizi geçirip öldüğü ve bedeninin çürümeye yüz tuttuğu belirlendi.

Mehmet Türkay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-07-22 16:47:35



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