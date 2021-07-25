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Evinin bahçesine kenevir eken şüpheli gözaltına alındı

DHA

Evinin bahçesine kenevir eken şüpheli gözaltına alındı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, evinin bahçesinde ekili 35 kök kenevir ve 650 gram esrarla yakalanan M.S.S., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S.S.'nin evinin bahçesine kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ekili 35 kök kenevir ve 650 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.S.S.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
    DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-07-25 12:15:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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