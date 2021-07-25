Evinin bahçesine kenevir eken şüpheli gözaltına alındı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, evinin bahçesinde ekili 35 kök kenevir ve 650 gram esrarla yakalanan M.S.S., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S.S.'nin evinin bahçesine kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ekili 35 kök kenevir ve 650 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S.S.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-07-25 12:15:04



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