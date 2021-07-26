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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’daki yaz spor okulları gençlerin yüzünü güldürüyor

İHA

Elazığ’daki yaz spor okulları gençlerin yüzünü güldürüyor

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 29 Haziran'da açılışı yapılan yaz spor okulları, 21 branşta eğitim vermeye devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla 29 Haziran'da açılışı yapılan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın startı verildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, sportif değerlendirme ve takip birimine yürekten teşekkür ettiklerini söyledi. Birimin kayıt yapmaya gelen her gençle ayrı ayrı ilgilenip gerekli kolaylıkları sağladığını dile getiren Eren, ''Kurslarımıza ciddi bir ilgi var ve gerekliydi de. Hem deprem akabinde de pandeminin oluşturduğu psikolojik etkileri en aza indirgemek v e gençlerimizin sosyal bağlarını yeniden güçlendirmek adına tam gaz devam ediyoruz. Kayıt almaya başladığımız 15 Haziran 15 Temmuz arasında 11 bin 762 gencimizin kaydı alınmış ve kurslarımıza ciddi katılım söz konusu. Raporları günlük olarak kontrol edip kurslarımızın takibini yapıyoruz. Şuan gördüğümüz basketbol da 930, jimnastikte 420, futbol 510, güreş 230, hentbol 240, karate de 220 gencimizin katılımıyla en yoğun branşlarımız olarak başı çekiyorlar'' dedi.

''Gençlik Merkezimiz için talepler yoğun''
Halk Eğitim Merkezi ve bünyesindeki eğitmenlerin açtığı kurslara da ciddi taleplerin olduğunu vurgulayan Eren, ''Kontenjan dahilinde belirtilen kurs tarih ve saatlerini ilan ettikten sonra bir hafta içerisinde kayıtlarımızın hemen dolduğunu görüyoruz, bu bağlamda da ayrıca taleplerimizde oluyor. Kurs seans saatlerimizin arttırılması hususunda sağ olsun eğitmenlerimiz gerekli hassasiyeti gösteriyorlar, bizler de ekipman konusunda gerekli desteği veriyoruz. Gelen talepler ve büyük bir ihtiyacımızın olduğu şehir merkezimize yeni bir Gençlik Merkezi inşa etmek çalışmalarımız ve gayretlerimizi sürdürüyoruz'' diye konuştu.

''Yüzmede 7 bini geçtik''
Minyatür Türkiye olarak adlandırdıkları Elazığ’da, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ve açtıkları yaz spor okulları ile beraber 7 bin gence yüzme öğrettiklerini dile getiren Eren, ''Bakanlığımızın yürüttüğü önemli projelerden biri olan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle suyla dahi tanışmamız gençlerimize yüzme öğretiliyor, bu sayı Elazığ da 7 bin kişiyle her günde artarak devam ediyoruz. Kurslarımız için güncellemeler devam edecektir. Biz istiyoruz ki daha çok gencimize ulaşalım daha fazla branşlarımızla tanıştıralım. İlçelerimizde ki eksikliklerimizi de gidererek ilçe gençlerimize de katkı sunmayı hedefliyoruz, revize ediyoruz yeninde inşa ediyoruz, gençlik neredeyse oraya koşuyoruz. Hamdolsun göreve geldiğimiz zamandan bu yana ciddi atılım gösterdik ve üzerine koymaya devam edeceğiz. Bu vesileyle birlikte yol yürüdüğümüz değerli çalışma arkadaşlarıma, antrenörlerimize il müdürlüğü personelime ve çağrılarımıza kayıtsız kalmayan aziz şehrimizin gençlerine yürekten teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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