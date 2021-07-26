Gürcü kadın Elazığ’da Müslüman olup Elif ismini aldı

Gürcistan uyruklu Nino Miladze, yaptığı araştırmalar sonucunda İslamiyet’i seçerek Elif ismini aldı. Elazığ Müftülüğünde Miladze için ihtida töreni düzenlendi.
Yaptığı araştırmalar sonucunda ve arkadaş tavsiyesi ile İslam’a girmek istediğini belirten Nino Miladze, Elazığ Müftülüğüne müracaat etti. Gürcistan vatandaşı Miladze için ihtida merasimi düzenlendi. Elazığ Müftüsü Selami Aydın, il vaizi Zahide Bozkurt ve din hizmetleri memuru Necdet Han, Murat Kızrak rehberliğinde şahitler huzurunda kelimei şehadet getiren Miladze Müslüman oldu. İslam’ın temel esaslarını anlatan müftü Aydın, Elif ismini alan Miladze’ye Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından Kur’anı Kerim, ilmihal ve Gürcüce dini kitaplar hediye ederek, ihtida belgesini teslim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.