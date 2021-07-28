Atıl durumdaki aracı karavana dönüştürdü

Elazığ’da yaşayan Halis Yıldız, atıl durumdaki otobüsü işlerinden arta kalan zaman içerisinde 60 bin lira harcayarak lüks karavana çevirdi.

Elazığ’da araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, iş yerinin önünde atıl halde bulunan otobüsü, pandemiden önce karavana dönüştürmeye karar verdi. Otobüsün iç dizaynı için 60 bin lira harcayan Yıldız, atıl durumda olan otobüsü lüks karavana çevirdi. Zevk için böyle bir çalışma yaptığını belirten Yıldız, pandemi dönemiyle birlikte karavan satışlarının patladığını ve isteyen herkese karavan yapabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Hobi olarak yaptığı karavana pandemi ile birlikte talebin artacağına inandığını dile getiren Halis Yıldız, "Tamamıyla bu işe soyunduk. Bunun gibi üç tane oldu. Bu kültürü biraza aşılamak zor, bu şehirde bu işleri biraz geliştirmek lazım. Talep olarak, büyük bir patlama bekliyorum. Pandemi artık insanları rahatsız ediyor. Elazığ’da da vakalar artmaya devam ediyor. Yarın hastalık arttığında, ben çoluk çocuğumu doldurur kaçarım. Ben değişik işleri seviyorum. Değişik araçlar benim işim. Daha önceden Gakkobüs, Gıdabüs, Bürobüs, Şahindes ve cenaze araçlarını yaptık" dedi.

Atıl durumundaki aracı karavana dönüştürdüğünü ifade eden Yıldız, "Bu araç atıl vaziyette duran bir araçtı. Aldık ve böyle güzel bir şekilde yaptık. Bunun maliyeti de bana 60 bin liraya mal oldu. Dileyene de bu tarz bir karavan yapabilirim. Şuanda adımı attık, inşallah bundan sonra arkası gelir. Karavan farklı bir kültür, bunu kullanan kişide zevk olacak. Kişi bunu alıp doğada gezip, dolaşacak ve eğlenecek" diye konuştu.

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