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Vali Yırık, "Delta varyantı Elazığ’da da var, korona virüs tedbirlerden güçlü değildir" Elazığ Valisi Erkaya Yırık: “4 Temmuz’da 20 olan vaka sayısı dün itibari ile 200’ün üstüne çıktı” “İlimizde 445 bin aşılama hedefinde yüzde 53’lük bir aşılama çalışması gerçekleşti” “Böyle devam ederse korona virüsün ilk başlarında ki kapanma sıkıntısına tekrar dönebiliriz” “Aşısı yaptırmamanın sonucu vaka sayılarındaki hastalar ortaya koyuyor” “Vatandaşlar Cumhurbaşkanımızın ve bizim olduğumuz gibi aşılarını olmalarıdır”

İHA

Vali Yırık, "Delta varyantı Elazığ’da da var, korona virüs tedbirlerden güçlü değildir" Elazığ Valisi Erkaya Yırık: “4 Temmuz’da 20 olan vaka sayısı dün itibari ile 200’ün üstüne çıktı” “İlimizde 445 bin aşılama hedefinde yüzde 53’lük bir aşılama çalışması gerçekleşti” “Böyle devam ederse korona virüsün ilk başlarında ki kapanma sıkıntısına tekrar dönebiliriz” “Aşısı yaptırmamanın sonucu vaka sayılarındaki hastalar ortaya koyuyor” “Vatandaşlar Cumhurbaşkanımızın ve bizim olduğumuz gibi aşılarını olmalarıdır”

Delta varyantının Elazığ’da da olduğunu belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “İlimizde 445 bin aşılama hedefinde yüzde 53’lük bir aşılama çalışması gerçekleşti. Vatandaşlardan istirhamımız Cumhurbaşkanımızın ve bizim olduğumuz gibi aşılarını olmalarıdır” dedi.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korana virüs sayılarında artış meydana geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Elazığ’da 1016 Temmuz tarihleri arasında vaka sayısı 58,43 olurken açıklanan güncel rakamlar doğrultusunda 17 23 Temmuz tarihleri arasındaki vaka sayısı 100 bin kişide 102,48 oldu. Kurallara uyulması ve aşı olunması konusunda vatandaşları uyaran Vali Erkaya Yırık, kentte Delta varyantının da görüldüğünü söyledi.

“4 Temmuz’da 20 olan vaka sayısı dün itibari ile 200’ün üstüne çıktı”
Aşılama çalışmasının hızlanmasıyla ülkede Sinovac ve Biontech aşısının yeterli miktarda olduğunu vurgulayan Vali Erkaya Yırık, “Özellikle yaz aylarının getirmiş olduğu aktivitelerden, nişan, kına ve düğün gibi etkinliklerden dolayı vaka sayılarının arttığına şahit olduk. Özellikle Elazığ’ımız için söylemek gerekirse 4 Temmuz’da 20 olan vaka sayısı dün itibari ile 200’ün üstüne çıktı. Vatandaşlardan istirhamımız pandemi süresince bir buçuk yıldır 2 yıla yakındır vatandaşlarımız özgürlüklerinden ve hareketlerinden kısıtlamalar yaptılar. Bu süreçte her ne kadar vaka sayısı kademeli normalleşmeden sonra o civarda azalmış ise de vatandaşlarımızın artık pandemi bitti gibi düşünceyle eski hayatına tamamen dönmüş olması mutlaka sıkıntıya neden olacaktır. Vatandaşlarımızın bu süreçte biraz daha tedbirlerini elden bırakmaması mesafe, hijyen ve tedbir kurallarına uyması tedbir açısından önem arz etmektedir” diye konuştu.

“10 kişiden sadece 23 kişiyi maskeli görüyoruz”
Aşılama çalışması hakkında bilgi veren Vali Yırık, “İlimizde 445 bin aşılama hedefinde yüzde 53’lük bir aşılama çalışması gerçekleşti. Özellikle 3’ncü doz aşılama çok önemli, onda da şuan çok düşük seviyedeyiz. Elazığ’ımızda aşılama noktasında vatandaşlarımızın çok istekli olmadığını görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu aşılama ile ilgili kararlarını vermiş durumda. Akredite olan geçerli olan aşılar vatandaşlarımızın hiç çekinmeden hiçbir kuşkuya kapılmadan aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Yoğun bakım ve entübe olan hastalar içerisinde yüzde 90’nın üzerinde aşısı olmayan aşı yapılmayan hastalardan müteşekkil durumda. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz aşı konusunda çekingen davranmasınlar ve mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Aşı konusunda Sağlık Müdürlüğümüz, sağlık personelimiz tam kadro şeklinde çalışıyor. O noktada bir eksiğimiz yok. Vatandaşlarımızın da bu anlamda istek duyması gerekiyor. İkinci olarak yaz aylarında biraz daha mobilizasyon konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef çarşı ziyaretlerinde gördüğümüz gibi 10 kişiden sadece 23 kişiyi maskeli görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Delta varyantı Elazığ’da da var”
Vatandaşların bugüne kadar yapmış oldukları tedbirleri devam ettirmeleri halinde vaka sayılarının tekrar düşüşe geçeceğini aktaran Yırık, “Ama böyle devam ederse korona virüsün ilk başlarında ki kapanma sıkıntısına tekrar dönebiliriz. Onun kararını biz vermiyoruz ama sayı yükseldi. Delta varyantı gerçekte var. Vatandaşlarımızdan istirhamımız aynı şekilde tedbirlerine devam etmeleridir. Salgın hastalık bir başladı mı her tarafta görülebilen bir hastalık. Delta varyantı Elazığ’da da var, bunu gizlemenin bir anlamı yok. Çünkü Korona virüs tedbirlerden güçlü değildir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur, bu süreçte olayın yeni başındaymış gibi titizlikle kurallara uyması gerekiyor. Az bir gevşetme gerçekleştirildi. Malumunuz vaka sayınız yükseldi. Bu süreci vatandaşlarımızın bahsettiği kuralları da harfiyen riayetle atlatacağını düşünüyorum” diye kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün aşılarla ilgili açıklamalar yaptığını ve dünyanın bir çok yerinde insanların bu aşıyı olduğunu dile getiren Yırık, “Bugün nüfus planlanmasında nüfus artış hızında bizden geri kalan ülkeler bu aşıyı olmuş ise bizim bu noktada artış hızımız fazla nüfus planlanmasında daha fazlayız bu şartlar altında bizimde olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız dışarıdan gelen doğruluğu ve gerçekliği teyit edilmemiş bilgilere inanmamaları ve bilimsel bilgiye itibar etmeleri kendi sağlık açısı bakımından önemlidir. Aşı yaptırmamanın sonucu vaka sayılarındaki hastalar ortaya koyuyor. O yüzden vatandaşlarımızdan istirhamımız hiç çekinmeden bizim olduğumuz gibi Cumhurbaşkanımızın olduğu gibi aşılarını olmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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